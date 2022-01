Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ai ferri corti: è guerra sui social (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Duro scontro social tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe! Ecco di cosa si accusano le due opinioniste del GF VIP 6 Sonia Bruganelli e Adriana Volpe tornano a scontrarsi sui social! Tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non scorre buon sangue e il rapporto apparentemente pacifico, seppur pungente, sembra essere arrivato ai ferri corti. A muovere le prime accuse è Sonia Bruganelli che, in un’intervista sul settimanale Chi, taccia Adriana Volpe di immaturità e manie di persecuzione. La replica di Adriana Volpe, ex gieffina e protagonista di una delle edizioni più interessanti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Duro scontrotra! Ecco di cosa si accusano le due opinioniste del GF VIP 6tornano a scontrarsi sui! Tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non scorre buon sangue e il rapporto apparentemente pacifico, seppur pungente, sembra essere arrivato ai. A muovere le prime accuse èche, in un’intervista sul settimanale Chi, tacciadi immaturità e manie di persecuzione. La replica di, ex gieffina e protagonista di una delle edizioni più interessanti ...

