Se agli aerei non piace il 5G. Il punto di Alegi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La decisione di Emirates di sospendere gran parte dei voli verso gli Usa, e la previsione di Airlines for America (A4A) di 350mila voli in ritardo ogni giorno, sono solo la più recente puntata del braccio di ferro tra gli operatori Tlc statunitensi e la Federal aviation administration (Faa), preoccupata per le potenziali interferenze del nuovo servizio 5G a banda larga con le apparecchiature aeronautiche, in particolare i radio-altimetri. Appena pochi giorni fa, la scontro sembrava essersi risolto con un compromesso che lasciava partire il 5G in tutto il Paese, tranne fasce di circa tre chilometri intorno a cinquanta aeroporti statunitensi. Il compromesso non soddisfaceva le compagnie aeree, ma avrebbe permesso al 5G di iniziare senza ulteriori ritardi e senza mettere a rischio la sicurezza dei voli. Un accordo tanto fragile da essersi tradotto in un ulteriore slittamento, alimentato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La decisione di Emirates di sospendere gran parte dei voli verso gli Usa, e la previsione di Airlines for America (A4A) di 350mila voli in ritardo ogni giorno, sono solo la più recente puntata del braccio di ferro tra gli operatori Tlc statunitensi e la Federal aviation administration (Faa), preoccupata per le potenziali interferenze del nuovo servizio 5G a banda larga con le apparecchiature aeronautiche, in particolare i radio-altimetri. Appena pochi giorni fa, la scontro sembrava essersi risolto con un compromesso che lasciava partire il 5G in tutto il Paese, tranne fasce di circa tre chilometri intorno a cinquanta aeroporti statunitensi. Il compromesso non soddisfaceva le compagnie aeree, ma avrebbe permesso al 5G di iniziare senza ulteriori ritardi e senza mettere a rischio la sicurezza dei voli. Un accordo tanto fragile da essersi tradotto in un ulteriore slittamento, alimentato ...

