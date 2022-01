Regione Puglia-medici di base | confronto “per chiarire i percorsi dei pazienti Covid” I PUNTI Comunicazione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il Dipartimento Promozione della salute comunica che si è riunito oggi il Comitato Permanente Regionale, con i rappresentanti deidina generale Fimmg, Smi e Snami, per esaminare lo stato di attuazione del protocollo sulla gestione deideisintomatici e asintomatici. “Abbiamo condiviso l’esigenza dialcuni aspetti applicativi delle procedure relative alla gestione degli assistitisintomatici e asintomatici – spiega il direttore del Dipartimento Vito Montanaro – accogliendo le riflessioni deie al fine di poter offrire la migliore risposta ai cittadini”. Di seguito ichiariti oggi dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Tangenti Regione Puglia, indagato giornalista dell’ufficio stampa: aveva avvisato il capo della Protezione civile d… - federicogonza7 : RT @PagellaPolitica: I dati citati da @micheleemiliano sono corretti, ma fanno riferimento ai vaccinati contro la Covid-19 con almeno una d… - GiannaNannini55 : RT @GiannaNannini: È grazie alla Fondazione La Notte Della Taranta, alla Regione Puglia, all’Istituto di ricerca Diego Carpitella, nonché a… - teatro_nuovo : Rassegna UN TEATRO DA FAVOLA “Vassilissa e Babaracca” di #Teatrificio22 progetto di Kuziba finanziato dalla Region… - gelsominoforna1 : RT @ardigiorgio: Sono 180 i milioni che il presidente della protezione civile regione #Puglia nominato da Emiliano ha gestito per affidamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Puglia

Sono 9.433 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in, secondo i dati dell'... Bat: 1.068; Brindisi: 837; Foggia: 1.425; Lecce: 1.651; Taranto: 1.281; Residenti fuori: 52; ...Di seguito un comunicato diffuso dalla: Si è appena concluso un tavolo di coordinamento tra l'assessore all'Istruzione dellaSebastiano Leo , il direttore del Dipartimento Promozione di Salute Vito Montanaro, ...Con riferimento alle procedure di comunicazione e monitoraggio dei casi Covid19, si sono individuate nuove modalità di intervento che semplificano le procedure e garantiscono un efficace raccordo tra ...Per questo pomeriggio è stato convocato un tavolo dall'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo in cui sarà presente anche Giuseppe Silipo, direttore dell'Ufficio scolastico pugliese: il tema ...