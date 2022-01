Problemi Kena Mobile il 19 gennaio | numeri assistenza

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci sonoin questo mercoledì 19. L’operatore virtuale di TIM registra delle anomalie in questa giornata appena cominciata che mettono in seria difficoltà coloro che hanno una SIM del vettore e hanno necessità di chiamare e anche solo navigare in rete. Cerchiamo di capire quale sia l’esatto status del servizio in questo momento. La piattaforma Downdetector, al momento di questa pubblicazione, riporta più di un centinaio di segnalazioni di clienti alle prese con i. Si tratta di errori generalizzati che riguardano la connessione di rete dalle SIM del vettore, in prima battuta. Non mancano pure difficoltà relative alle chiamate. Non sembrerebbero esserci particolari zone geografiche coinvolte dal disservizio ma la ...

downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Kena Mobile sta avendo problemi da 8:48 AM CET. - servizioclienti : #DownRadar Alert! Problemi Kena oggi, 19/01/2022, nella prima mattinata. Alle ore 8 abbiamo ricevuto 131 segnalazio… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Problemi Kena oggi, 19/01/2022, nella prima mattinata. Alle ore 7 abbiamo ricevuto 42 segnalazion… -

