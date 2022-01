Polizzi ASPAT Campania | “Regione impone liste di attesa anche per centri privati”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sanità: Pierpaolo(presidente) è intervenuto a Radio CRC attaccando lasullediper le prestazioni ambulatoriali. “In pratica saremo costrettinoi ad attuare delle vere e propriediper le diagnostiche e le prestazioni ambulatoriali, e così come per il pubblicoper il privato ci

Più tagli alla spesa che risposte al fabbisogno reale "È il metodo dei tetti a singhiozzo - sostiene Pierpaolo, presidente dell', l'associazione della sanità privata accreditata ...Più tagli alla spesa che risposte al fabbisogno reale "È il metodo dei tetti a singhiozzo - sostiene Pierpaolo, presidente dell', l'associazione della sanità privata accreditata ...I titolari di ambulatori e laboratori di analisi: i nuovi tetti di spesa mensili una follia in piena pandemia. Crescono i ricoveri per Covid ed i contagi tra la popolazione scolastica ...in Campania, nel territorio della Asl Napoli 2 nord, in queste settimane si sta consumando una grave violazione dei diritti dei pazienti a ricevere la continuità assistenziale per le cure diabetologic ...