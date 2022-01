Advertising

LaStampa : Senato, lettera aperta di giuristi e accademici alla Casellati: “Renzi scelga se appartenere al Parlamento” - TV7Benevento : Parlamento: Casellati e Fico nominano nuovo Ufficio parlamentare bilancio... - beppebottero : Il #covid19 c'è da 2 anni! Ed ora, a pochi giorni dalle elezioni per il @Quirinale, i Presidenti del #Parlamento… - mtrullallero : Magari poi la eleggeranno comunque, ma la Casellati con lo storia di Ruby Rubacuori s’è giocata la presidenza. Eppu… - PaTo61171 : @lapinna1 @agnese_pini @SkyTG24 @Europarl_IT @Antonio_Tajani @ale_moretti @RenatoCoen @AlfonsoCelotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento Casellati

...e i partiti anche se non perfettamente proporzionali al peso specifico nei due rami del: ... Silvio Berlusconi, Marta Cartabia, Maria Elisabetta Alberta, Pierferdinando Casini, ...Quanto a Roberto Speranza, che pure guida un partito quasi impercettibile income Leu, ...freneticamente i nomi di Letizia Moratti e della presidente del Senato Maria Elisabetta. "...Roma, 19 gen. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, secondo quanto previsto dall'articolo 16 ...Orlando, Franceschini e gli ex renziani scettici. Le opzioni Moratti e Casellati agitano i dem: "Possiamo dire di no?" ...