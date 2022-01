Omceo Roma | eventuale cambio metodo conteggio asintomatici non cambierebbe nulla sul campo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)– “Tutti questi giochi sula parte dei positiviricoverati, proposto da alcune Regioni, servono a complicare ulteriormente le cose che sono già complesse e a non prendere decisioni chiare ed inequivocabili”. Lo ha affermato in modo netto Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di. “Il problema deldei positivi è utile per la conoscenza del fenomeno epidemico: sicuramente possiamo distinguere i positiviche sono ricoverati per altre ragioni, aggiungendo quindi un dato agli altri, rispetto a coloro che hanno sviluppato la malattia, quindi positivi ma sintomatici e che sono ricoverati in ospedale.” “Risultato atteso? La situazione sulnon cambia, Pronto soccorso intasati e reparti ugualmente pieni- ha ...

Lo ha detto Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di, intervistato da 'Buongiorno Regione' su Rai 3, su quanto sta accadendo ai medici di famiglia. I medici sono allo stremo.Per l'Ordine dei medici l e dichiarazioni di Tirelli non devono essere intestate all'per il solo fatto di essere state riprese nel bollettino dell'Ordine. L'ricorda di avere 'come unico interesse la tutela della salute dei cittadini e dei suoi iscritti. Tutti, nessuno escluso', ed evidenzia come in tante occasioni il presidente Antoni Magi abbia ...Roma - "Gli studi dei medici di medicina generale stanno avendo molta pressione per i pazienti ammalati, anche quelli non Covid che devono essere ...La FIMMG (Federazione Italiana Medici Medicina Generale) di Salerno rende noto che: «A seguito del prepotente imporsi della variante Omicron, gli studi dei MMG sono diventati il centro nevralgico dell ...