MÀKARI | CLAUDIO GIOÈ ALIAS SAVERIO LAMANNA TORNA AD INDAGARE NEI LUNEDÌ DI RAI1

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A meno di un anno dalla prima stagione, arrivano in tempi record per l’Italia le nuove puntate di “”, l’acclamata serie di Rai Fiction e Palomar tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Ritroveremo, Ester Pantano e Domenico Centamore, il cast che ha appassionato lo scorso marzo una media di 6,5 milioni di telespettatori. Brillante, ironico e disincantato, alle prese con tre nuove indagini,ci conduce insieme a Piccionello e a Suleima alla scoperta di una Sicilia dagli scenari magici, imbevuta del fascino eterno della Magna Grecia e alle prese con i drammi e le contraddizioni di oggi. In onda suda7 febbraio alle 21.25 con tre appuntamenti in 1° visione.: TRAMA SECONDA STAGIONE, insieme al caro ...