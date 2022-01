Macron chiede di inserire protezione dell' ambiente e aborto nella Carta dei diritti dell' Ue

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente francese, Emmanuel, ha proposto di riconoscere l'e lacomefondamentali in tutta l'Unione europea, in un discorso davanti al Parlamento europeo incentrato sulla necessità di "rifondazione"e promesse di democrazia, progresso e pace'Europa. L'occasione è la presentazione del programma di semestre di presidenzaa Francia del Consiglio'Ue. La sovranità europea è sempre al cuorea dottrina di, che vuole fare di questo tema unae bandiere ...

Advertising

zav_news : ???? Il presidente francese #Macron chiede alla Plenaria del Parlamento europeo l'inserimento nella Carta dei diritti… - Musso___ : @jimmomo - La fantastica lettera dell’ex galeotto Denis Verdini, pubblicata dal “Tirreno”, nella quale chiede a Ber… - uandarin : RT @stefanoagnoli: La via francese alla 'restituzione' degli extraprofitti su luce e gas Prezzi dell’elettricità ed extraprofitti Macron ch… - BassoFbasso : RT @stefanoagnoli: La via francese alla 'restituzione' degli extraprofitti su luce e gas Prezzi dell’elettricità ed extraprofitti Macron ch… - newsfinanza : Prezzi dell’elettricità ed extraprofitti Macron chiede lo sconto, Edf affonda -

Ultime Notizie dalla rete : Macron chiede

Il Foglio

Così il presidente francese, Emmanuel. Ore 13.49 - Johnson annuncia la revoca delle ... In particolare Lavevaz"che venga consentito un margine di almeno cinque ricoveri per la terapia ...Alla vigilia di Natale si ipotizzava ancora un viaggio del presidente francese Emmanuela Bamako per incontrare il leader della giunta, il colonnello Assimi Goita. Ma era un errore di ...Politica estera e difesa, stato di diritto, clima, rivoluzione digitale, controllo delle frontiere. All'alba dell'elezione di Metsola e del semestre francese, il discorso del presidente è un inno d'am ...Parlando alla plenaria di Strasburgo, il presidente transalpino inaugura il semestre in cui la Francia avrà la presidenza dell'Unione europea View on euronews ...