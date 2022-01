LOL – Chi Ride è Fuori, al via la nuova stagione su Amazon Prime il 24 Febbraio: ecco cosa aspettarci (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Torna sugli schermi LOL – Chi Ride è Fuori. L’attesissimo ritorno del programma che nella sua prima edizione ha registrato un record di ascolti, con gag già diventate tormentoni. Lo spettacolo, con un cast che promette di bissare il successo, andrà in onda su Prime Video. Il 24 Febbraio andrà in onda l’attesissima seconda edizione di LOL Chi Ride è Fuori – ComputerMagazine.itLa prima edizione è stata un successo ed una fabbrica di gag già rimaste negli annali; come dimenticare Elio che rincorre Frank Matano con un microfono con voce modificata o l’interpretazione magistrale di Lillo col suo Posaman? Queste sono solo alcune delle scene di LOL- Chi Ride è Fuori, ormai diventate meme. Lo spettacolo segue un format semplicissimo; i ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Torna sugli schermi LOL – Chi. L’attesissimo ritorno del programma che nella sua prima edizione ha registrato un record di ascolti, con gag già diventate tormentoni. Lo spettacolo, con un cast che promette di bissare il successo, andrà in onda suVideo. Il 24andrà in onda l’attesissima seconda edizione di LOL Chi– ComputerMagazine.itLa prima edizione è stata un successo ed una fabbrica di gag già rimaste negli annali; come dimenticare Elio che rincorre Frank Matano con un microfono con voce modificata o l’interpretazione magistrale di Lillo col suo Posaman? Queste sono solo alcune delle scene di LOL- Chi, ormai diventate meme. Lo spettacolo segue un format semplicissimo; i ...

