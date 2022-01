LIVE Berrettini-Kozlov 6-1 4-6 4-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel terzo set ma l’americano ci prova (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 l’americano rimonta ancora nel game e tiene testa all’azzurro. 40-30 CHE RECUPERO DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI Kozlov! Colto impreparato Berrettini dopo il diritto diagonale. 30-30 Si ferma sul nastro il back di diritto di Berrettini sul rovescio lungolinea di Kozlov. 15-30 PASSANTE CON IL BACK DI ROVESCIO DI Berrettini! Colto impreparato l’americano che era sceso a rete. 15-15 Berrettini chiude con lo smash che riesce ad intensificare lo scambio con il diritto. 15-0 Servizio e diritto di Kozlov. 4-3 Servizio a zero per il #7 al mondo. 40-0 Serve&volley efficace di Berrettini sulla seconda. 30-0 L’italiano accetta lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4rimonta ancora nel game e tiene testa al. 40-30 CHE RECUPERO DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI! Colto impreparatodopo il diritto diagonale. 30-30 Si ferma sul nastro il back di diritto disul rovescio lungolinea di. 15-30 PASSANTE CON IL BACK DI ROVESCIO DI! Colto impreparatoche era sceso a rete. 15-15chiude con lo smash che riesce ad intensificare lo scambio con il diritto. 15-0 Servizio e diritto di. 4-3 Servizio a zero per il #7 al mondo. 40-0 Serve&volley efficace disulla seconda. 30-0 L’italiano accetta lo ...

