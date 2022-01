L'Inter va ai quarti con 'brivido', Empoli ko 3-2 dopo 120' (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Incredibile quanto successo a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter ed Empoli: i nerazzurri sorridono 3-2 al termine dei supplementari, dopo esser stati a soli tre minuti da una clamorosa eliminazione per mano dei toscani, in vantaggio 2-1 fino al 90' grazie a Bajrami e un autogol di Radu, che avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di Sanchez. Poi il pareggio di Ranocchia a tempo scaduto e il match point nei supplementari di Sensi, in procinto di trasferirsi alla Sampdoria. La squadra di Inzaghi ora se la vedrà con la vincente di Roma-Lecce. Il primo colpo di scena arriva dopo un paio di minuti, quando Correa subisce l'ennesimo infortunio muscolare della propria carriera e di questa stagione, abbandonando subito il campo tra le lacrime (come successo in campionato contro la Roma). Al suo ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Incredibile quanto successo a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia traed: i nerazzurri sorridono 3-2 al termine dei supplementari,esser stati a soli tre minuti da una clamorosa eliminazione per mano dei toscani, in vantaggio 2-1 fino al 90' grazie a Bajrami e un autogol di Radu, che avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di Sanchez. Poi il pareggio di Ranocchia a tempo scaduto e il match point nei supplementari di Sensi, in procinto di trasferirsi alla Sampdoria. La squadra di Inzaghi ora se la vedrà con la vincente di Roma-Lecce. Il primo colpo di scena arrivaun paio di minuti, quando Correa subisce l'ennesimo infortunio muscolare della propria carriera e di questa stagione, abbandonando subito il campo tra le lacrime (come successo in campionato contro la Roma). Al suo ...

