Israele, Emirati Arabi e gli Accordi di Abramo. Una nuova storia su cui investire (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Israele ha espresso la sua vicinanza agli Emirati Arabi offrendo la sua disponibilità a stare al fianco di Abu Dhabi contro le minacce provenienti dai gruppi armati Houthi, di chiaro collegamento con l’Iran. Una notizia che non deve passare inosservata, ma è un chiaro indicatore di un nuovo paradigma non solo nelle relazioni tra i due Paesi, ma di un nuovo posizionamento di Israele nel panorama mediorientale e arabo in generale. Sembra ormai un lontano ricordo quando la parola araba “Tatbi’i”, ossia normalizzazione dei rapporti con Israele, era sinonimo di alto tradimento e manifestazioni di piazza nelle maggiori capitali arabe. Reazioni spesso violente, che sottintendano la negazione dell’esistenza stessa dello Stato di Israele e della non accettazione di una soluzione di convivenza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha espresso la sua vicinanza aglioffrendo la sua disponibilità a stare al fianco di Abu Dhabi contro le minacce provenienti dai gruppi armati Houthi, di chiaro collegamento con l’Iran. Una notizia che non deve passare inosservata, ma è un chiaro indicatore di un nuovo paradigma non solo nelle relazioni tra i due Paesi, ma di un nuovo posizionamento dinel panorama mediorientale e arabo in generale. Sembra ormai un lontano ricordo quando la parola araba “Tatbi’i”, ossia normalizzazione dei rapporti con, era sinonimo di alto tradimento e manifestazioni di piazza nelle maggiori capitali arabe. Reazioni spesso violente, che sottintendano la negazione dell’esistenza stessa dello Stato die della non accettazione di una soluzione di convivenza ...

Advertising

ParliamoDiNews : - contro_informa : Israele teme l’attacco yemenita dopo che sono stati colpiti gli Emirati Arabi Uniti - Tina54748025 : ??????????The Wall Street Journal: Gli Emirati Arabi Uniti stanno investendo circa 100 milioni di dollari in tecnologia… - lisbethliveson : @QuelleOre P.S.: perfino nei paesi con il 100% di vaccinati (es.: Emirati Arabi) o dove stanno facendo le QUARTE do… - FuffaForte : @colas Credo siate rimasti in tre a non sapere che è in corso una normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e… -