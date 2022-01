Inter-Empoli, Andreazzoli: “Decisamente poco fortunati” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aurelio Andreazzoli nel post partita di Inter-Empoli, match degli ottavi di finale della Coppa Italia L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, al termine del match perso per 3 a 2, ai tempi supplementari, contro l’Inter, e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “L’ultima volta che siamo venuti qui D’Ambrosio ha fatto un salvataggio sulla linea che ci è costato la retrocessione in Serie B. All’andata in campionato ci ha fatto gol D’Ambrosio e Dimarco. Oggi Ranocchia ha fatto un gol da prima pagina dell’album Figurine Panini. Non siamo stati fortunati, assolutamente, questa sera a San Siro”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aurelionel post partita di, match degli ottavi di finale della Coppa Italia L’allenatore dell’Aurelio, al termine del match perso per 3 a 2, ai tempi supplementari, contro l’, e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “L’ultima volta che siamo venuti qui D’Ambrosio ha fatto un salvataggio sulla linea che ci è costato la retrocessione in Serie B. All’andata in campionato ci ha fatto gol D’Ambrosio e Dimarco. Oggi Ranocchia ha fatto un gol da prima pagina dell’album Figurine Panini. Non siamo stati, assolutamente, questa sera a San Siro”. L'articolo proviene damagazine.

