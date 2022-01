Il presidente del Codacons a processo per aver diffamato Fedez e Chiara Ferragni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Ignoranti, delinquenti, approfittatori”: così Carlo Rienzi, presidente del Codacons, aveva definito nel dicembre del 2020 Fedez e Chiara Ferragni commentando l’iniziativa del rapper di muoversi per Milano distribuendo grosse somme di denaro raccolte tramite donazioni dei suoi fan ai bisognosi. La Procura di Roma ha deciso per il rinvio a giudizio con decreto di citazione diretta nei confronti di del 75enne al vertice dell’associazione di categoria. Il reato contestato è quello di diffamazione, per aver “offeso la reputazione di Federico Lucia e della moglie Chiara Ferragni”, come scrive nell’atto di citazione il pm capitolino Antonia Giammaria. Il Codacons aveva criticato aspramente il gesto di Fedez tramite un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Ignoranti, delinquenti, approfittatori”: così Carlo Rienzi,del, aveva definito nel dicembre del 2020commentando l’iniziativa del rapper di muoversi per Milano distribuendo grosse somme di denaro raccolte tramite donazioni dei suoi fan ai bisognosi. La Procura di Roma ha deciso per il rinvio a giudizio con decreto di citazione diretta nei confronti di del 75enne al vertice dell’associazione di categoria. Il reato contestato è quello di diffamazione, per“offeso la reputazione di Federico Lucia e della moglie”, come scrive nell’atto di citazione il pm capitolino Antonia Giammaria. Ilaveva criticato aspramente il gesto ditramite un ...

