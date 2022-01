Il ponte aereo britannico per rifornire di armi l'Ucraina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da due giorni aerei da trasporto militari C-17 britannici decollano dalla base della Raf a Brize Norton e atterrano nella capitale Ucraina Kiev. E’ un ponte aereo per rifornire in fretta di armi l’esercito ucraino in vista di una possibile invasione da parte della Russia, che da mesi ammassa soldati e mezzi in diversi punti del confine come se si stesse preparando a lanciare un attacco da più direzioni. Le armi scelte dagli inglesi per aiutare gli ucraini sono Nlaw, lanciamissili anticarro portatili prodotti dalla Gran Bretagna in collaborazione con la Svezia e appaiono una scelta logica se si considera dove e come si potrebbe svolgere lo scontro. Il sistema Nlaw pesa circa dodici chili, può essere portato e usato da un soldato da solo, ha una carica esplosiva capace di mettere fuori ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da due giorni aerei da trasporto militari C-17 britannici decollano dalla base della Raf a Brize Norton e atterrano nella capitaleKiev. E’ unperin fretta dil’esercito ucraino in vista di una possibile invasione da parte della Russia, che da mesi ammassa soldati e mezzi in diversi punti del confine come se si stesse preparando a lanciare un attacco da più direzioni. Lescelte dagli inglesi per aiutare gli ucraini sono Nlaw, lanciamissili anticarro portatili prodotti dalla Gran Bretagna in collaborazione con la Svezia e appaiono una scelta logica se si considera dove e come si potrebbe svolgere lo scontro. Il sistema Nlaw pesa circa dodici chili, può essere portato e usato da un soldato da solo, ha una carica esplosiva capace di mettere fuori ...

Advertising

Tigrayw80970981 : RT @Abraham85702013: Ayder Hospital in Mekelle, #Tigray finirà l'insulina per questa settimana. Ayder ha richiesto un ponte aereo per forni… - Tigrayw80970981 : RT @Abraham85702013: Ayder Hospital in Mekelle, #Tigray finirà l'insulina per questa settimana. Ayder ha richiesto un ponte aereo per forni… - Tigrayw80970981 : RT @BerhaneTigray: Ayder Hospital in Mekelle, #Tigray finirà l'insulina per questa settimana. Ayder ha richiesto un ponte aereo per fornire… - TigrayTmnit : RT @Yibrah73262194: Ayder Hospital in Mekelle, #Tigray finirà l'insulina per questa settimana. Ayder ha richiesto un ponte aereo per fornir… - TigrayTmnit : RT @Yibrah73262194: Ayder Hospital in Mekelle, #Tigray finirà l'insulina per questa settimana. Ayder ha richiesto un ponte aereo per fornir… -