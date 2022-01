Green pass guarigione: perché è ancora così difficile ottenerlo? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Green pass guarigione: nelle ultime settimane milioni di italiani sono risultati negativi a un test del tampone dopo aver contratto il Sars Cov 2. Tuttavia, per molti di questi si sono allungati i tempi del ritorno in comunità a causa di problemi riguardanti il rilascio del certificato “rafforzato” (che è ormai è necessario per svolgere qualunque attività, anche per andare a lavoro). Green pass guarigione: nelle ultime settimane molte persone, dopo la positività al Sars Cov 2, sono risultate guarite a seguito di test del tampone. Nonostante ciò, hanno avuto e continuano ad avere grossi problemi sul fronte del rilascio del certificato “rafforzato”: un problema non di poco conto visto che il documento è ormai fondamentale per svolgere qualsiasi attività tra cui ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 19 gennaio 2022): nelle ultime settimane milioni di italiani sono risultati negativi a un test del tampone dopo aver contratto il Sars Cov 2. Tuttavia, per molti di questi si sono allungati i tempi del ritorno in comunità a causa di problemi riguardanti il rilascio del certificato “rafforzato” (che è ormai è necessario per svolgere qualunque attività, anche per andare a lavoro).: nelle ultime settimane molte persone, dopo la positività al Sars Cov 2, sono risultate guarite a seguito di test del tampone. Nonostante ciò, hanno avuto e continuano ad avere grossi problemi sul fronte del rilascio del certificato “rafforzato”: un problema non di poco conto visto che il documento è ormai fondamentale per svolgere qualsiasi attività tra cui ...

