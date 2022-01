GF Vip, un aereo manda in crisi Delia che lascia Alex in diretta: lui reagisce così (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un aereo da parte dei fan di Soleil e Alex mette seriamente alla prova la ‘pazienza’ di Delia: lei lascia l’attore e lui risponde sui social. Se nella trentacinquesima puntata andata in onda lunedì sera abbiamo assistito all’ennesimo scontro di fuoco tra Soleil e Delia, in cui non sono mancati interventi dallo studio da parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Unda parte dei fan di Soleil emette seriamente alla prova la ‘pazienza’ di: leil’attore e lui risponde sui social. Se nella trentacinquesima puntata andata in onda lunedì sera abbiamo assistito all’ennesimo scontro di fuoco tra Soleil e, in cui non sono mancati interventi dallo studio da parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

