GF Vip 6 | Delia Duran da dei consigli a Soleil Sorge

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) All’interno della Casa di Cinecittà,si è detta dispiaciuta per il distacco trae Manila Nazzaro. La showgirl venezuelana ha preso da parte l’influencer italo-americana invitandola a chiarirsi una volta per tutte con la sua coinquilina. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,è ancora restia nei riguardi di, nelle ultime ore, hanno cercato di mettere un punto a tutto le loro incomprensioni., inoltre, ha inviatoad aprire le porte del suo cuore a Manila, che per lei ha sempre spero belle parole. (l’articolo continua dopo la ...

Advertising

blogtivvu : “Alex e Delia due bugiardi”, urla fuori dal GF Vip: la reazione di Soleil – VIDEO #gfvip #solex - baitawalter : La delusione di Manila - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - infoitcultura : Gf Vip 6: Alex Belli torna single dopo la presa di posizione di Delia Duran - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli non si dà pace: le sue parole su Delia - cristin07453433 : RT @lindafornari: Sonia Bruganelli dice addio al Gf Vip ma sfotte Delia: 'Una cagna maledetta'. Poi le confidenze sullo psicologo (CHE SCIF… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Come finirà la soap con protagonisti Alex Belli ,Duran e Soleil Sorge ? Al Grande Fratello6 sono indubbiamente loro al centro della scena, sin dall'inizio. Il pubblico di Canale 5 è ormai convinto che il tutto sia stato organizzato per ......moglie? Questi i quesiti principali che animano la Casa del GFe non solo. Oggi intanto, alcune urla fuori dalle mura del loft di Cinecittà hanno messo in guardia Soleil: Hanno detto Alex e...Soleil Sorge nella Casa del GF Vip ha confessato a Davide di nutrire dei dubbi sul comportamento di Alex Belli: poi rivela di essere a conoscenza di ...La Sorge parla con i suoi compagni d'avventura della coppia tanto discussa e svela come dovrebbe finire l'intera storia ...