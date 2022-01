"Draghi vergognati, scappi come Vittorio Emanuele III". Di Battista perde il controllo da Floris | Video (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Ho le mie fonti". Alessandro Di Battista risponde così a Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì che nella puntata del 18 gennaio gli ha chiesto della corsa al Quirinale. "Io sono sicuro che quando Mario Draghi è salito a Palazzo Chigi, qualcuno gli ha promesso che dopo un anno sarebbe andato al Colle". Per l'ex esponente del Movimento 5 Stelle il punto è però un altro: "In piena pandemia, con 400 morti, se Draghi dovesse andare al Quirinale, dovremo ricicciarci le consultazioni, il presidente della Repubblica che chiama i leader dei partiti, la nomina dei ministri. Insomma, questo è il quarto governo in quattro anni in un momento drammatico dal punto di vista sanitario, economico e sociale". Da qui la frecciata all'ex numero uno della Banca centrale europea: "Io mi vergognerei se fossi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Ho le mie fonti". Alessandro Dirisponde così a Giovanni, conduttore di DiMartedì che nella puntata del 18 gennaio gli ha chiesto della corsa al Quirinale. "Io sono sicuro che quando Marioè salito a Palazzo Chigi, qualcuno gli ha promesso che dopo un anno sarebbe andato al Colle". Per l'ex esponente del Movimento 5 Stelle il punto è però un altro: "In piena pandemia, con 400 morti, sedovesse andare al Quirinale, dovremo ricicciarci le consultazioni, il presidente della Repubblica che chiama i leader dei partiti, la nomina dei ministri. Insomma, questo è il quarto governo in quattro anni in un momento drammatico dal punto di vista sanitario, economico e sociale". Da qui la frecciata all'ex numero uno della Banca centrale europea: "Io mi vergognerei se fossi ...

