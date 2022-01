“Detto Fatto”: kebab di pollo all’italiana di Mattia Poggi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tutor Mattia Poggi, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha dato la ricetta del kebab di pollo all’italiana. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 600 g petto di pollo, 250 g yogurt intero, 1 limone, paprika, curry, aglio tritato, erba cipollina, sale, menta, pepe 4 patate, 2 cipolle, olio evo, sale e pepe 150 g yogurt bianco, 100 g maionese, 1 spicchio d’aglio, menta e aneto, olio evo, sale e pepe Procedimento Priviamo il petto di pollo intero dell’osso centrale, quindi lo tagliamo a fettine spesse circa 1 cm, in obliquo. Mettiamo tutte le fettine di pollo in una ciotola, le saliamo e le mescoliamo. Le asciughiamo ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha dato la ricetta deldi. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 600 g petto di, 250 g yogurt intero, 1 limone, paprika, curry, aglio tritato, erba cipollina, sale, menta, pepe 4 patate, 2 cipolle, olio evo, sale e pepe 150 g yogurt bianco, 100 g maionese, 1 spicchio d’aglio, menta e aneto, olio evo, sale e pepe Procedimento Priviamo il petto diintero dell’osso centrale, quindi lo tagliamo a fettine spesse circa 1 cm, in obliquo. Mettiamo tutte le fettine diin una ciotola, le saliamo e le mescoliamo. Le asciughiamo ...

