Covid | Floridia M5s | ' solo 6% classi in dad | linea governo sta funzionando'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "I dati sul numero di classi in presenza comunicati dal ministro Bianchi alla Camera ci danno un quadro chiaro ed aggiornato. Attualmente solo il 6% delle classi monitorate è in dad, mentre oltre il 93% sta seguendo le lezioni in presenza. Di queste il 13% si sta avvalendo della didattica digitale integrata, ma resta fermo il dato secondo il quale ad oggi oltre l'80% delle istituzioni scolastiche si sta avvalendo della didattica esclusivamente in presenza". Così in una nota la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S. "Sono numeri - aggiunge - che ci dicono due cose. La prima: è necessario tenere alta la guardia perché le classi in dad sono effettivamente aumentate ma questo è assolutamente fisiologico visto l'aumentare dei contagi in tutto il Paese.

