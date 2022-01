Covid, crescita più lenta dei ricoveri ma aumentano quelli dei bambini (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Diminuisce in Italia il tasso di crescita dei ricoveri di pazienti adulti malati di Covid mentre, al tempo stesso, crescono del +27,5% in una settimana quelli dei bambini infettati dal Sars-CoV-2. È quanto emerge, riporta l’Ansa, dall’ultimo report degli ospedali ‘sentinella’ della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). La rilevazione sugli adulti riguarda un totale di 2.339 pazienti. In una settimana – dall’11 al 18 gennaio – l’aumento dei ricoveri in area medica è stato del +7,1%. Un incremento decisamente più basso rispetto all’accelerazione del +18% relativa alla settimana precedente (4-11 gennaio). Due bimbi su 3 non vaccinabili L’aumento dei ricoveri in terapia intensiva è lievemente più alto, pari al +9%. Ma comunque in frenata rispetto ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Diminuisce in Italia il tasso dideidi pazienti adulti malati dimentre, al tempo stesso, crescono del +27,5% in una settimanadeiinfettati dal Sars-CoV-2. È quanto emerge, riporta l’Ansa, dall’ultimo report degli ospedali ‘sentinella’ della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). La rilevazione sugli adulti riguarda un totale di 2.339 pazienti. In una settimana – dall’11 al 18 gennaio – l’aumento deiin area medica è stato del +7,1%. Un incremento decisamente più basso rispetto all’accelerazione del +18% relativa alla settimana precedente (4-11 gennaio). Due bimbi su 3 non vaccinabili L’aumento deiin terapia intensiva è lievemente più alto, pari al +9%. Ma comunque in frenata rispetto ...

