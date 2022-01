Covid, altri 380 decessi ma calano i ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Qualche segnale di miglioramenti. Sono 192.320 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 1.181.889 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 16,3%, in aumento rispetto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Qualche segnale di miglioramenti. Sono 192.320 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 1.181.889 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 16,3%, in aumento rispetto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: ristoratore di Bolzano in terapia intensiva: 'Un errore non vaccinarmi'. 'Aiutare gli altri a prendere subit… - La7tv : #lariachetira La costituzionalista Anna Chimenti: 'Qui in Inghilterra fino a dicembre a chi metteva la mascherina v… - LaStampa : A Hong Kong migliaia di persone si offrono volontarie per adottare i criceti di chi lo abbandona per la paura del C… - pozzdan : @SBerzenikof @ForTrading10 @Er_Danno @Valenti63339244 Sorvoli un po' meno e mi dica cosa non voglio capire? Ci sono… - albertotozzi3 : RT @ValeriaStabile3: Ma pensate una cosa se il covid fosse veramente quello che dicono l Africa Brasile India e altri paesi con problemi s… -