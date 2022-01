Covid a Montalto | in 1500 restano senza medico di base | la denuncia di Corniglia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)di Castro – “Il 18 gennaio il Comune didi Castro ha informato che ci sono 266 cittadini positivi al”. Dice il consigliere comunale Francesco. “In questa situazione già di per se difficile – prosegue– viene a cessare l’attività di uno dei medici di famiglia sul territorio. Ilaveva a suo tempo avvisato la Asl dicendo che il 15 gennaio 2022 sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro, dalla lettura degli atti in albo pretorio la comunicazione risale al 17 novembre 2021. Così dal 16 gennaiocittadini devono trovarsi un nuovo. E qui iniziano i problemi. La Asl non mette subito un nuovodi famiglia ain sostituzione di quello cessato, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Montalto

DI CASTRO - Il 18 gennaio il Comune di Montalto di Castro informa che ci sono 266 cittadini positivi al Covid - dichiara in una nota il consigliere comunale Francesco. In questa situazione già di per se difficile viene a cessare l'attività di uno dei medici di famiglia sul territorio. Il medico aveva a suo tempo avvisato la Asl dicendo che il 15 gennaio 2022 sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro, dalla lettura degli atti in albo pretorio la comunicazione risale al 17 novembre 2021. Così dal 16 gennaio i cittadini devono trovarsi un nuovo medico. E qui iniziano i problemi. La Asl non mette subito un nuovo medico di famiglia in sostituzione di quello cessato, per ...
I dati giornalieri restano falsati per difetto, ci sono migliaia di casi ancora non notificati e persone in attesa di ordinanza di quarantena o di tampone negativo ...
Mai così tanti positivi a Viterbo e mai così tanti minori contagiati. L'incubo Covid non è ancora finito e il numero dei contagi torna a sfiorare i mille casi nella ...