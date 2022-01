Corna di gazzella | una prelibatezza marocchina | imperdibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ecco una piccola chicca della cucina: ledi! Si tratta di morbidi biscotti aromatizzati e profumati, da gustare con un tè verde alla menta. In men che non si dica vi ritroverete immerse in un’atmosfera da “Mille e una notte“. Per realizzarle dovrete servirvi dell’acqua di fiori di arancio, se volete prepararla a casa vostra, qui trovate la nostra ricetta speciale. Semplici da realizzare, richiedono un minimo di manualità solo al momento della farcitura e della sigillatura, ma in realtà riuscire a presentare delle bellissime mezzelune è un’operazione alla portata di tutte. Si conservano a lungo, chiuse dentro ad una scatola di metallo. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per una trentina di questi biscotti, ...