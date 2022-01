Caso Robinho: cassazione conferma i 9 anni di condanna per stupro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La corte superma di cassazione Italiana ha confermato la condanna a 9 anni per stupro a Robinho, ex calciatore del Milan, e al suo amico Ricardo Falco, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza che nel 2013 aveva 23 anni. Il ricorso presentato dai legali dell’ex giocatore brasiliano infatti, è stato respinto. Gli avvocati infatti, hanno puntato la loro difesa sulla consensualità del rapporto. Decisive sono state alcune telefonate in cui l’ex milanista racconta la serata dello stupro: “Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era ubriaca, non sa nemmeno cosa sia successo”. La condanna in primo grado è arrivata nel 2017. condanna poi confermata in appello a Milano. Il giocatore, dopo la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La corte superma diItaliana hato laa 9per, ex calciatore del Milan, e al suo amico Ricardo Falco, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza che nel 2013 aveva 23. Il ricorso presentato dai legali dell’ex giocatore brasiliano infatti, è stato respinto. Gli avvocati infatti, hanno puntato la loro difesa sulla consensualità del rapporto. Decisive sono state alcune telefonate in cui l’ex milanista racconta la serata dello: “Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era ubriaca, non sa nemmeno cosa sia successo”. Lain primo grado è arrivata nel 2017.poita in appello a Milano. Il giocatore, dopo la ...

