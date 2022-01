Caso Milan-Spezia | sto con i rossoneri e con Serra | ma non con l’AIA

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua a tenere banco ilche ha messo nel centro del mirino l’arbitro MarcoSarà difficile dimenticare questo. Una serata che aveva tutta l’aria di poter restare nell’anonimato calcistico si è invece rivelata uno sconquasso per la Serie A e nell’opinione pubblica. Ma soprattutto nella carriera di Marco, sul banco degli imputati senza alcuna possibilità di scampo. E già su questo argomento ci sarebbe da discutere parecchio. L’errore è stato grave ma non abbastanza da giustificare il linciaggio mediatico cui il fischietto torinese è stato sottoposto. Chiaro che abbia inciso pesantemente sul risultato, ma resta un puro e semplice errore come se ne vedono tutte le settimane sui campi di tutto il mondo. I primi a ...

Nessuna scusa ufficiale al, solo un intervento a titolo personale quello fatto da Andrea Gervasoni , uno dei vice di Gianluca Rocchi (designatore di A e B), lunedì sera negli spogliatoi di San Siro. Infatti, più che ...Luis Alberto ©LaPresseIle gli infortuni in difesa. Simon Kjaer, e tutto ciò che rappresenta, ... Di gennaio, in questo. Tanti i nomi sul tavolo per tamponare la situazione e arricchire la ...Nessuna scusa ufficiale al Milan, solo un intervento a titolo personale quello fatto da Andrea Gervasoni, uno dei vice di Gianluca Rocchi (designatore di A e B), lunedì sera negli ...Tensione ed emozioni vissute davanti alla tv, fino all’apoteosi finale. "Unico rammarico, non aver potuto seguire la squadra". Ma c’è anche chi è riuscito ad andare a Milano. "Gioia indescrivibile, vi ...