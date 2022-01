Calciomercato Napoli, occhi su Tagliafico: l’Ajax fissa il prezzo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Napoli: il club azzurro sarebbe tra le squadre che si contendono Nicolas Tagliafico, difensore argentino dell’Ajax. Calciomercato Napoli Secondo il sito del quotidiano catalano, Mundo Deportivo, Barcellona, Napoli e Marsiglia si contendono Nicolas Tagliafico, difensore argentino dell’Ajax. Un’informazione che viene confermata anche da ‘TyC Sports’, secondo cui il club di Amsterdam chiede 7 Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 gennaio 2022): il club azzurro sarebbe tra le squadre che si contendono Nicolas, difensore argentino delSecondo il sito del quotidiano catalano, Mundo Deportivo, Barcellona,e Marsiglia si contendono Nicolas, difensore argentino del. Un’informazione che viene confermata anche da ‘TyC Sports’, secondo cui il club di Amsterdam chiede 7

