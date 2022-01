Calcio | Cagliari | Cragno e Deiola positivi al covid

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19 gen. (Adnkronos) - Ilha comunicato "che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato latà al-19 di Alessioe Alessandro: entrambi vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare. Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti". Inoltre il club sardo ha comunicato che è "negativo ai test e guarito dalChristian Oliva. Sono così attualmente 11 i casi dità, tra prima squadra e Primavera".?

Tra prima squadra e primavera in tutto 11 i casi di positività. Guarito Oliva- Ilha reso noto che "gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid - 19 di Alessio Cragno e Alessandro Deiola: entrambi vaccinati, asintomatici, si trovano in ...Per iluna vera e propria emergenza portieri: tra prima squadra e Primavera, Mazzarri ha a disposizione solo due estremi difensori, il vice di Cragno Radunovic e Lolic, classe 2004. . 19 ...Cagliari, 19 gen. (Adnkronos) - Il Cagliari Calcio ha comunicato "che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Alessio Cragno e Alessandro Deiola: entrambi vacc ...Tegola in casa Cagliari, due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. Vaccinati ed asintomatici, sono stati posti in isolamento.