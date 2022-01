(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Stop allo, ma la mobilitazione continua. Glibufalini casertani Adriano Noviello e Peppe Pagano hannoloiniziato 8 giorni fa per protestare contro la speculazione finanziaria sugli allevamenti bufalini casertani. La decisione è stata assunta questa mattina all’indomani dell’incontro tra una delegazione del Coordinamento Unitario per la difesa del Patrimonio Bufalino (Altragricoltura, Agrocepi, Ass. AmiciBufala, Acli Terra CE, Associazione Tutela Allevamento Bufala Mediterranea, Confederazione Nazionale Artigiani Campania, LegaBufalini, SIAAB) con l’assessore all’AgricolturaRegione ...

anteprima24 : ** #Brucellosi bufalina: #Allevatori, sospeso sciopero della fame ** - ottopagine : Brucellosi bufalina: audizione della commissione regionale agricoltura #Caserta - mattinodinapoli : Brucellosi bufalina, se ne discute in commissione alla Regione - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Brucellosi bufalina, Stati generali e presto il corteo con i trattori - mattinodinapoli : Brucellosi bufalina, Stati generali e presto il corteo con i trattori -

Ultime Notizie dalla rete : Brucellosi bufalina

Caserta . Le problematiche riguardanti la, l'influenza aviaria e la peste suina saranno oggetto dell'audizione che l'VIII commissione regionale (agricoltura, caccia, pesca, risorse comunitarie e statali per lo sviluppo), ...Le problematiche riguardanti la, l'influenza aviaria e la peste suina saranno oggetto dell'audizione che l' VIII Commissione regionale (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo), ...Monte Sant’Angelo (Foggia), 19/01/2022 – (foggiatoday) La brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia non è stata ancora debellata e il presidente della Regione Puglia, Michele Emilano, ha pro ...E' stato sospeso dopo otto giorni lo sciopero della fame di Peppe Pagano e Adriano Noviello, il fondatore della Nuova Cucina Organizzata e il giovane allevatore di Casal di Principe, che protestavano ...