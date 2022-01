Borsa: Milano recupera in scia Europa, lusso traina listini (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Borsa di Milano recupera terreno e si allinea agli altri listini europei tutti in positivo con Wall Street attesa in rialzo. Il Ftse MIb oltrepassa la soglia della parità e guadagna lo 0,23% a 27. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laditerreno e si allinea agli altrieuropei tutti in positivo con Wall Street attesa in rialzo. Il Ftse MIb oltrepassa la soglia della parità e guadagna lo 0,23% a 27.

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa: Milano recupera in scia Europa, lusso traina listini La Borsa di Milano recupera terreno e si allinea agli altri listini europei tutti in positivo con Wall Street attesa in rialzo. Il Ftse MIb oltrepassa la soglia della parità e guadagna lo 0,23% a 27.546 ...

Borsa Milano debole ma in recupero su futures Wall Street, giù Tim, Prysmian, forte Moncler MILANO (Reuters) - Piazza Affari recupera dalle maggiori perdite della mattinata e viaggia in frazionale ribasso, in linea con l'andamento poco mosso delle altre borse europee dopo i cali della vigili ...

