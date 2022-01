Bonanno Di Linguaglossa | la modella Tanya Yashenko indagata | «Accuse infamanti | io indipendente»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Iscritta nel registro degli indagati per circonvenzione di incapace in relazione al principe: «Non sono una donna senza scrupoli abituata a vita agiata a carico di uomini agiati»

Le scuse e il passo indietro fatto dal principe Giacomodinon sono servite a fermare la macchina giudiziaria, che si è messa in moto contro Tanya Yashenko. La modella bielorussa, 35 anni, fidanzata dell'erede della nobile famiglia di ...Catania - Prosegue la querelle tra il presunto principe Giacomodi, 50 anni, discendente della nobile casata siciliana (anche se romano di nascita e di residenza) e la bella modella bielorussa Tanya Yashenko, di 15 anni più giovane. Presunto ...La procura di Roma ha iscritto la modella bielorussa nel registro degli indagati, ma lei si difende: "Stiamo ancora insieme, contro di me accuse infamanti" ...La 35enne bielorussa: “Voglio precisare che il rapporto con il mio compagno prosegue serenamente” Roma, 19 gennaio 2022 – “Con stupore e rammarico prendo atto che da tempo è in atto una violenta campa ...