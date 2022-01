Bomba Gf Vip | E’ Ufficiale Sonia Bruganelli fatta fuori | Confessione pazzesca | “Sarò sostituita Cagna maledetta” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)senza peli sulla lingua, non una novità. Intervistata da Chi Magazine, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato che il prossimo anno sicuramente non sarà più tra le opinioniste del reality show di Canale Cinque. Da un lato ha ringraziato con profonda stima Alfonso Signorini che le ha dato l’opportunità di commentare in prima linea le vicende della Casa più spiata d’Italia, dall’altro ha reso noto che la sua decisione è categorica e non c’è spazio per ripensamenti. “Poi magari manco me vogliono”, ha puntualizzato sorridendo, in romano. La produttrice tornerà a dedicarsi al cento per cento ai suoi progetti professionali. Nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini è tornata anche a parlare di Adriana Volpe, riservandole parole per nulla tenere. Pochi mesi fa la moglie di Paolo Bonolis ha provocato la trentina, ...