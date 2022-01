Biden, reset a un anno dal mandato: conferenza per “parlare agli Usa” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Il presidente è ansioso di parlare direttamente agli americani”. Così la Casa Bianca ha annunciato la conferenza stampa con cui oggi Joe Biden segnerà la fine del primo anno di mandato, cercando di esorcizzare il tasso di popolarità al minimo e i tanti fallimenti con cui arriva a questo traguardo con un “reset” della sua presidenza. “Riconosciamo che abbiamo bisogno di cambiare le dinamiche”, hanno spiegato nei giorni scorsi fonti dell’amministrazione Biden, citate da Nbcnews, sottolineando che è stato lo stesso presidente a comunicare al suo staff che intende adottare una nuova strategia comunicativa. E che d’ora in poi la Casa Bianca non riferirà al pubblico i dettagli dei negoziati al Congresso che in questi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Il presidente è ansioso didirettamenteamericani”. Così la Casa Bianca ha annunciato lastampa con cui oggi Joesegnerà la fine del primodi, cercando di esorcizzare il tasso di popolarità al minimo e i tanti fallimenti con cui arriva a questo traguardo con un “” della sua presidenza. “Riconosciamo che abbiamo bisogno di cambiare le dinamiche”, hspiegato nei giorni scorsi fonti dell’amministrazione, citate da Nbcnews, sottolineando che è stato lo stesso presidente a comunicare al suo staff che intende adottare una nuova strategia comunicativa. E che d’ora in poi la Casa Bianca non riferirà al pubblico i dettdei negoziati al Congresso che in questi ...

Advertising

TV7Benevento : Biden, reset a un anno dal mandato: conferenza per 'parlare agli Usa'... - fisco24_info : Biden, reset a un anno dal mandato: conferenza per 'parlare agli Usa': Tasso di popolarità al minimo e tanti fallim… - italiaserait : Biden, reset a un anno dal mandato: conferenza per “parlare agli Usa” - sulsitodisimone : Biden, reset a un anno dal mandato: conferenza per 'parlare agli Usa' - BaravalleLuca : Finiremo di scoprire che #BillGates, più che occuparsi di tecnologia, è un veggente. ?????? Specializzato in #Pandemie… -