(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lasi è riunita oggi pomeriggio in Via Verdi. Presieduta dalladel Consiglio comunale, Vincenza Esposito, laha eletto come propriala consigliera del Gruppo Maresca,. La candidatura è stata avanzata dalla capogruppo di Forza Italia, Iris Savastano, a nome delle opposizioni di centro destra. Hanno votato per5 consiglieri: Nino Simeone (Napoli Libera), Iris Savastano (Forza Italia), Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia), Rosario Palumbo (Cambiamo!), e la stessa. Si sono astenuti i consiglieri Pasquale Esposito (PD) Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), ...

Advertising

anteprima24 : ** Bianca Maria D’Angelo è #Presidente della #Commissione consiliare #Trasparenza ** - dariocurcio5 : #Napoli. Consiglio comunale. Bianca Maria D'Angelo eletta presidente della commissione consiliare #Trasparenza. #Politica - pipposchitt : RT @MaraBussani: #FinestreSulMondo #CasaLettori Dalla sua cella lui vedeva solo il mare?? Ed una casa bianca in mezzo al blu Una donna si a… - riri000196 : RT @io63128: @Dedalus12470353 @chamada_local @ilva87161350 @riri000196 @ElviraScognami1 @gerri232 @AnnamariaBosia @giulym53 Se mi ami, amam… - AgGeneraliA42 : RT @aniaufficiale: 'Il contributo delle #Assicurazioni per la ripresa e resilienza del Paese'. Ne parla la Presidente #ANIA, Maria Bianca… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Maria

anteprima24.it

Garage Santopaolo - Via Santaa Cappella Vecchia - Telefono: +39 - (081) 2471287 3. Garage ... accedendo così alla 'Cava', dove si terrà una breve presentazione e introduzione al concerto ...Su Rai 3 #Cartabianca, conBerlinguer 1.015.000 (5,1%). Su Tv8 la commedia Un volo a Natale ...8%), Una vita 2.505.000 (17,4%), Uomini e Donne 2.803.000 (22,6%), Amici di2.266.000 (19,3%),...In una discreta giornata non troppo fredda si è svolto il 1° Trofeo Città di Olmedo, Ultima decisiva tappa del campionato di Ciclocross Sardegna 2022.Maria De Filippi sarà tra le ospiti del one woman show di Michelle Hunziker, in onda tra febbraio e marzo su Canale 5 ...