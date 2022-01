Berrettini, che fatica! Batte Kozlov in 4 set, ora c'è Alcaraz (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo Lorenzo Sonego anche Matteo Berrettini irrompe al terzo turno dell'Open d'Australia grazie alla sofferta vittoria sullo statunitense Stefan Kozlov, piegato in quattro set per 6 - 1 4 - 6 6 - 4 6 -... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo Lorenzo Sonego anche Matteoirrompe al terzo turno dell'Open d'Australia grazie alla sofferta vittoria sullo statunitense Stefan, piegato in quattro set per 6 - 1 4 - 6 6 - 4 6 -...

