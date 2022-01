Beppe Grillo a processo il 13 giugno per aver aggredito un giornalista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata fissata per il 13 giugno prossimo l’apertura del processo che vede imputato Beppe Grillo per i reati di violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi al tribunale di Livorno: la procura di Livorno ha emesso il decreto di citazione a giudizio. I fatti risalgono al 7 settembre del 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona (Livorno) Francesco Selvi stava cercando di intervistare Beppe Grillo per la trasmissione di Rete4 “Dritto e Rovescio”. Grillo, secondo l’accusa, strappò di mano il cellulare al giornalista e lo spinse per le scale dello stabilimento balneare dove si trovava procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Da qui la denuncia per violenza privata e lesioni fatta dal ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata fissata per il 13prossimo l’apertura delche vede imputatoper i reati di violenza privata e lesioni personali ai danni delFrancesco Selvi al tribunale di Livorno: la procura di Livorno ha emesso il decreto di citazione a giudizio. I fatti risalgono al 7 settembre del 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona (Livorno) Francesco Selvi stava cercando di intervistareper la trasmissione di Rete4 “Dritto e Rovescio”., secondo l’accusa, strappò di mano il cellulare ale lo spinse per le scale dello stabilimento balneare dove si trovava procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Da qui la denuncia per violenza privata e lesioni fatta dal ...

