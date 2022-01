Australian Open, Matteo Berrettini: “Mi sento stanco, più che dopo il 1° turno. Posso crescere” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteo Berrettini è riuscito a portarsi a casa il secondo turno degli Australian Open. Ci ha messo quattro set per mandare ko la wild card Stefan Kozlov, che nella fase centrale del match ha impensierito il numero 7 del mondo, ma l’azzurro è riuscito a far girare la partita sfruttando i suoi punti di forza. Australian Open, con Carlos Alcaraz serve il Matteo Berrettini in versione carroarmato Nell’intervista dell’immediato post gara, il romano descrive la partita con accortezza: “Era difficile, si è rivelato un ottimo giocatore. Sono partito bene, poi è cresciuto di intensità e si è adattato ai miei colpi. A quel punto ho dovuto fare un ulteriore step qualitativo nel mio gioco, sono contento di questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è riuscito a portarsi a casa il secondodegli. Ci ha messo quattro set per mandare ko la wild card Stefan Kozlov, che nella fase centrale del match ha impensierito il numero 7 del mondo, ma l’azzurro è riuscito a far girare la partita sfruttando i suoi punti di forza., con Carlos Alcaraz serve ilin versione carroarmato Nell’intervista dell’immediato post gara, il romano descrive la partita con accortezza: “Era difficile, si è rivelato un ottimo giocatore. Sono partito bene, poi è cresciuto di intensità e si è adattato ai miei colpi. A quel punto ho dovuto fare un ulteriore step qualitativo nel mio gioco, sono contento di questo ...

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - jadexgolden : RT @Eurosport_IT: Camila Giorgi conquista il 3° turno degli Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Giorgi - infoitsport : Australian Open, day 2 amaro per gli azzurri: si salva solo Sinner -