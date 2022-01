Australian Open, Ashleigh Barty: “Partita ostica con Giorgi: ha l’abilità di non far giocare le avversarie” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Venerdì 21 assisteremo alla sfida tra Ashleigh Barty e Camila Giorgi, valida per il terzo turno degli Australian Open; la padrona di casa ha superato questa notte in due set l’azzurra Lucia Bronzetti, mentre Giorgi ha avuto la meglio sulla ceca Tereza Martincova (6-2, 7-6). Match ostico per Camila Giorgi, che si appresta ad affrontare la tennista numero 1 al mondo che, a sua volta, ritiene altrettanto difficile sfidare l’azzurra, come affermato nelle dichiarazioni riportate da Supertennis. Rispetto e timore reciproco, dunque, tra le due tenniste; si conoscono, sanno i punti di forza e quelli deboli, la presentazione della sfida da parte di Barty è proprio su questa scia: “Ci siamo già affrontate in passato: lei conosce il mio gioco e io conosco il suo. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Venerdì 21 assisteremo alla sfida trae Camila, valida per il terzo turno degli; la padrona di casa ha superato questa notte in due set l’azzurra Lucia Bronzetti, mentreha avuto la meglio sulla ceca Tereza Martincova (6-2, 7-6). Match ostico per Camila, che si appresta ad affrontare la tennista numero 1 al mondo che, a sua volta, ritiene altrettanto difficile sfidare l’azzurra, come affermato nelle dichiarazioni riportate da Supertennis. Rispetto e timore reciproco, dunque, tra le due tenniste; si conoscono, sanno i punti di forza e quelli deboli, la presentazione della sfida da parte diè proprio su questa scia: “Ci siamo già affrontate in passato: lei conosce il mio gioco e io conosco il suo. ...

