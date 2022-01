Addio alla legge nazista: in Germania dare informazioni sull'aborto non sarà più reato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Governo tedesco abolirà il divieto per i medici di diffondere informazioni sull'aborto . Badate bene, non si parla della pratica in sé dell'interruzione di gravidanza, bensì dell' informazioni in ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Governo tedesco abolirà il divieto per i medici di diffondere. Badate bene, non si parla della pratica in sé dell'interruzione di gravidanza, bensì dell'in ...

