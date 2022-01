Uomini e Donne: Gemma viene messa alle strette da Tina (Di martedì 18 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo all’interno del programma super amato condotto da Maria De Filippi, tra le due prime Donne. Come sappiamo dopo la pausa delle vacanze di natale è iniziato nuovamente il programma pomeridiano che aiuta nella ricerca dell’amore. Stiamo parlando proprio di Uomini e Donne, e con lui sono iniziate, ancora L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 18 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo all’interno del programma super amato condotto da Maria De Filippi, tra le due prime. Come sappiamo dopo la pausa delle vacanze di natale è iniziato nuovamente il programma pomeridiano che aiuta nella ricerca dell’amore. Stiamo parlando proprio di, e con lui sono iniziate, ancora L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - LiaQuartapelle : Buon lavoro cara @pinapic: contiamo su di te per fare bene come vicepresidente del parlamento europeo, proprio come… - brontolodesign : RT @ziaarsenico: #PrimoAppuntamento Riassumendo: Fine dei matrimoni degli uomini: Lei che crepa dopo 40 anni di matrimonio Fine dei matri… - WenZhouLove82 : RT @xiaozhaning: la merda nei qrt visto che giornalmente le donne bi fidanzate con uomini vengono sminuite e chiamate etero così come gli u… -