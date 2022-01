Traffico Roma del 18-01-2022 ore 13:30 (Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverde Roma dai trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simone Cerchiara sulla via Salaria disagi a causa di un incidente tra la tangenziale all’aeroporto dell’Urbe in direzione del raccordo anulare sulla Celeste un incidente tra San Giovanni e il tratto Urbano della A24 in direzione Tiburtina sotto alla tangenziale intanto Traffico rallentato sulla viale dello Scalo San Lorenzo vicino San Giovanni sul viale di Porta Ardeatina possibili difficoltà di circolazione lavori di rimozione di alberi pericolanti non si esclude la temporanea chiusura al Traffico della strada invece tra via di Acqua Bullicante il listino chiusa via Labico per lavori in programma dureranno tutto il mese di gennaio risolto l’incidente sulla viadotto della Magliana verso Fiumicino oggi giornata con il blocco per i veicoli più inquinanti all’interno della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simone Cerchiara sulla via Salaria disagi a causa di un incidente tra la tangenziale all’aeroporto dell’Urbe in direzione del raccordo anulare sulla Celeste un incidente tra San Giovanni e il tratto Urbano della A24 in direzione Tiburtina sotto alla tangenziale intantorallentato sulla viale dello Scalo San Lorenzo vicino San Giovanni sul viale di Porta Ardeatina possibili difficoltà di circolazione lavori di rimozione di alberi pericolanti non si esclude la temporanea chiusura aldella strada invece tra via di Acqua Bullicante il listino chiusa via Labico per lavori in programma dureranno tutto il mese di gennaio risolto l’incidente sulla viadotto della Magliana verso Fiumicino oggi giornata con il blocco per i veicoli più inquinanti all’interno della ...

