Super Green pass sullo Stretto, arriva anche l’ordinanza di Occhiuto in Calabria: «Sì ai traghetti per tutti» (Di martedì 18 gennaio 2022) anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha firmato un’ordinanza che permette anche a chi non ha il Super Green pass di utilizzare i traghetti che collegano la Calabria e la Sicilia. Basterà dunque solo il certificato base, quello che si ottiene anche con un tampone negativo. I non vaccinati, però, avranno l’obbligo di rimanere sui rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata e, i pedoni, di stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni mantenendo distanziamento ed indossando una mascherina FFP2. L’accesso ai locali chiusi resta consentito ai soli possessori del Super Green pass. Alle 14 di oggi era arrivato il ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022)il presidente della RegioneRobertoha firmato un’ordinanza che permettea chi non ha ildi utilizzare iche collegano lae la Sicilia. Basterà dunque solo il certificato base, quello che si ottienecon un tampone negativo. I non vaccinati, però, avranno l’obbligo di rimanere sui rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata e, i pedoni, di stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni mantenendo distanziamento ed indossando una mascherina FFP2. L’accesso ai locali chiusi resta consentito ai soli possessori del. Alle 14 di oggi erato il ...

