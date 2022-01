Quirinale, Salvini sfida Berlusconi: pronto a proporre nome e metodo (Di martedì 18 gennaio 2022) Una proposta "convincente per tanti se non per tutti", che la Lega avanzerà "la prossima settimana, quando si inizierà a votare". Le parole di Matteo Salvini scuotono il centrodestra, e - per dirla con un esponente della coalizione - sono "la pietra tombale sulla candidatura di Berlusconi". Il vertice che si terrà nei prossimi giorni dovrà segnare quindi il chiarimento definitivo in una partita che si prolunga ormai da settimane: Silvio Berlusconi che prova a giocarsi le sue carte dalla quarta votazione, Salvini che invece tratta con gli altri partiti della maggioranza, offre una sponda al patto auspicato da Enrico Letta, e vorrebbe sbloccare l'impasse con una soluzione "rapida" e "condivisa". Due aggettivi in contraddizione con la candidatura di Berlusconi.Da Forza Italia tengono invece il punto: ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) Una proposta "convincente per tanti se non per tutti", che la Lega avanzerà "la prossima settimana, quando si inizierà a votare". Le parole di Matteoscuotono il centrodestra, e - per dirla con un esponente della coalizione - sono "la pietra tombale sulla candidatura di". Il vertice che si terrà nei prossimi giorni dovrà segnare quindi il chiarimento definitivo in una partita che si prolunga ormai da settimane: Silvioche prova a giocarsi le sue carte dalla quarta votazione,che invece tratta con gli altri partiti della maggioranza, offre una sponda al patto auspicato da Enrico Letta, e vorrebbe sbloccare l'impasse con una soluzione "rapida" e "condivisa". Due aggettivi in contraddizione con la candidatura di.Da Forza Italia tengono invece il punto: ...

