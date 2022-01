Probabili formazioni Spezia-Sampdoria | ventitreesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Alle 15:00 di domenica 23 gennaio le due squadre scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti. Grande attesa per questa sfida: Motta contro Giampaolo (ancora da ufficializzare). Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.– Agudelo e Nzola come coppia d’attacco. Gyasi e Reca pronti ad agire sulle corsie laterali del 3-5-2 di Motta. Squalificato Maggiore.– Gabbiadini e Caputo agiranno in attacco. Thorsby e Candreva favoriti sulle fasce del 4-4-2. Da valutare Quagliarella che ha già saltato l’impegno di Coppa Italia. Le...