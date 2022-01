Nuova gomma Pirelli F1 per GP spettacolari. Isola: 'I piloti potranno attaccare di più' (Di martedì 18 gennaio 2022) I 150 anni che la Pirelli compie il prossimo 28 gennaio coincidono con una stagione motoristica speciale: in F1 debutta infatti il nuovo 18 pollici ribassato, uno nuovo tipo di pneumatico che la casa ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) I 150 anni che lacompie il prossimo 28 gennaio coincidono con una stagione motoristica speciale: in F1 debutta infatti il nuovo 18 pollici ribassato, uno nuovo tipo di pneumatico che la casa ...

Advertising

marcantonio_88 : @AndrejBolkonsk1 Ah, ma proprio togliere la gomma dal cerchio e metterne una nuova? Quali attrezzi hai usato? - Signor_Chester_ : @Mario_Gallo1 @barbarab1974 Quanto è diventata kafkiana la nostra realtà? Uno spazio congelato di follia e ottusità… - davidelgaudio : RT @FranckyHawk29: Honda ha rivoluzionato la propria moto in vista del 2022 e del vero problema, oltre a quelli di Marquez, che attanaglia… - FranckyHawk29 : Honda ha rivoluzionato la propria moto in vista del 2022 e del vero problema, oltre a quelli di Marquez, che attana… - steve_artusi : Tutti commettono errori, è per questo che c'è una gomma per ogni matita. Con una penna chiedo scusa alle tante pers… -