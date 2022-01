Navalny | UE chiede il rilascio immediato

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ad un anno dall’arresto di Aleksejl’UEildell’oppositore russo., in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, afferma di “non rimpiangere nemmeno per un secondo di essere tornato in Russia”.: cosal’UE? Ieri, 17 gennaio, è passato un anno dall’arresto dell’oppositore russo Aleksej. L’Unione europea

Lo ha detto il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, in occasione dell'anniversario dell'arresto dial suo ritorno in Russia. "Deploriamo chedebba ora deve affrontare nuove accuse ...Bruxelles, 17 gen 17:37 - L'Unione europea torna a chiedere il rilascio incondizionato e immediato dell'oppositore russo Alekseje Lilia Chanysheva. Lo ha...'Deploriamo che Navalny debba ora deve affrontare nuove accuse penali' 'L'Unione Europea è stata chiara nel considerare l'accusa e il verdetto contro Alexei Navalny come politicamente motivati. Ribadi ...- BRUXELLES, 17 GEN - 'L'Unione Europea è stata chiara nel considerare l'accusa e il verdetto contro Alexei Navalny come politicamente motivati. Lo ha detto il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, ...