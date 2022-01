Napoli, rapina in via Mezzocannone: arrestato un 21enne, caccia ai complici (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato per rapina in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 21enne napoletano incensurato. La scorsa notte – erano circa le 4 a via Mezzocannone – i militari hanno notato un assembramento di giovani. Si trattava di un parapiglia tra ragazzi e tre di questi – alla vista dei militari – si sono allontanati velocemente a piedi. I militari li hanno rincorsi e sono riusciti a bloccare il 21enne. Perquisito, è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico. Le successive indagini hanno permesso ai carabinieri di ricostruire la vicenda. I tre avevano rapinato un ragazzo che stava rincasando assieme ad alcuni suoi amici. Lo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagniaCentro hannoperin concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere unnapoletano incensurato. La scorsa notte – erano circa le 4 a via– i militari hanno notato un assembramento di giovani. Si trattava di un parapiglia tra ragazzi e tre di questi – alla vista dei militari – si sono allontanati velocemente a piedi. I militari li hanno rincorsi e sono riusciti a bloccare il. Perquisito, è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico. Le successive indagini hanno permesso ai carabinieri di ricostruire la vicenda. I tre avevanoto un ragazzo che stava rincasando assieme ad alcuni suoi amici. Lo ...

