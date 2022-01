"Mio marito cataloga da un anno tutti i nostri litigi su un file segreto" (Di martedì 18 gennaio 2022) La vita di coppia può non essere sempre perfetta, e anzi, a volte bisogna scendere a compromessi e cercare di andare d'accordo. Ma non è sempre facile, anzi, il lockdown e la situazione di emergenza in generale hanno messo a dura... Leggi su today (Di martedì 18 gennaio 2022) La vita di coppia può non essere sempre perfetta, e anzi, a volte bisogna scendere a compromessi e cercare di andare d'accordo. Ma non è sempre facile, anzi, il lockdown e la situazione di emergenza in generale hmesso a dura...

Advertising

62_salvatore : RT @aspettaaspetta: Mi ha appena chiamato l'Avis,cercano sangue! Gliene ho detto di ogni. Non posso lavorare,viaggiare,neppure parlare col… - LisaTorna : @mimmofurioso A mio marito ha causato una bronchite da urlo! Per carità. NO. IO VOGLIO FUMARE LE MIE SIGARETTE. - ottobrerosa : @OperationOne @la_lagigogin Ieri mio marito ha notato, tornando dal lavoro, che il centro di Roma era praticamente… - kajacaprari : RT @_fiorucci: @robersperanza io non sono una cavia per far piacere a voi, hai ucciso mio marito con tachipirina vigile attesa,auspico quan… - LifeJoining : RT @27_giulia: Questa notte alle 4 mia nonna ha chiamato l’ambulanza perché mio nonno non respirava. Dalle 4 alle 8 di mattina hanno lascia… -